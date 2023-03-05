English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

جاسم الجاسم رئيساً تنفيذياً لبطولة كأس آسيا 2023

من قبل

أصدرت اللجنة المنظمة المحلية لكأس آسيا لكرة القدم 2023 قرارها رقم (1) لسنة 2023 بتعيين السيد جاسم عبدالعزيز الجاسم رئيساً تنفيذياً للبطولة التي تنظمها قطر خلال الفترة ما بين 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024 .

AFP

 ويأتي هذا القرار في إطار سعي اللجنة المنظمة المحلية في بدء الخطوات التنفيذية بشأن استضافة كأس آسيا 2023 في قطر.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم، قد أصدر أواخر فبراير الماضي قراراً بتشكيل اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد، والسيد جاسم راشد البوعينين نائباً للرئيس.

وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من السيد أحمد عبدالعزيز البوعينين، والسيد إبراهيم خليل المهندي، والسيد هاني طالب بلان، والسيد منصور محمد الأنصاري، والسيد غانم علي الكواري، والسيد محمد خليفة السويدي، وممثل عن وزارة الداخلية.

كما عينت السيد منصور محمد الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم مديراً عاماً للبطولة، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة المنظمة المحلية.

يشار إلى أن منتخب قطر يحمل لقب نسخة 2019 في البطولة التي تقام مرة كل أربع سنوات وسوف تستضيف دولة قطر أهم بطولات الرجال في قارة آسيا للمرة الثالثة في تاريخها، بعد نسختي 1988 عندما توّجت السعودية باللقب على حساب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح و2011 حينما فازت اليابان بالبطولة أمام أستراليا بعد التمديد.

ويملك منتخب اليابان الرقم القياسي للتتويج بكأس آسيا (4) مرات، أمام السعودية وإيران (3) مرات.

كأس آسيا 2023 قطر
السابق المجلس الدولي لكرة القدم يصادق
اقرأ
المجلس الدولي لكرة القدم يصادق على تغييرات متعلقة بقوانين اللعبة
التالي
-

آخر الأحداث

>