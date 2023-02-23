جاسم البوعينين نائبا لرئيس الاتحاد القطري لكرة القدم

📄- في اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم.



تعيين السيد جاسم راشد البوعينين عضواً بالمكتب التنفيذي و نائباً لرئيس الاتحاد. pic.twitter.com/hMdVmpDY7X — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) February 23, 2023

وجاء في خبر الموقع الالكتروني للاتحاد القطري: "عقد المكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023 برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي، والسيد/ منصور محمد الأنصاري الأمين العام للاتحاد و تم خلال الاجتماع الموافقة على تعيين السيد / جاسم راشد البوعينين عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم وذلك بناءً على ما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد في حال خلو مقعدٍ من أعضاء المكتب التنفيذي".