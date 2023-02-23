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كرة القدم

جاسم البوعينين نائبا لرئيس الاتحاد القطري لكرة القدم

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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تعيين جاسم البوعينين نائبا لرئيس الاتحاد وعضواً في المكتب التنفيذي.

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وجاء في خبر الموقع الالكتروني للاتحاد القطري: "عقد المكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023 برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي، والسيد/ منصور محمد الأنصاري الأمين العام للاتحاد و تم خلال الاجتماع الموافقة على تعيين السيد / جاسم راشد البوعينين عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم وذلك بناءً على ما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد في حال خلو مقعدٍ من أعضاء المكتب التنفيذي".

جاسم البوعينين
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