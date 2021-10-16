ثنائية هالاند تقود دورتموند إلى صدارة مؤقتة

افتتح القائد رويس التسجيل في الدقيقة الثالثة، وأضاف هالاند الثاني من ركلة جزاء (54) والثالث (90+4)، فيما سجل هدف الشرف لماينتس البديل الشاب جوناثان بوركارت (87).

ورفع الفريق "الأصفر والأسود" رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأوّل، بفارق نقطتين عن المتصدر السابق بايرن ميونيخ حامل اللقب وباير ليفركوزن اللذين يتواجهان في قمة مباريات هذه الجولة على ملعب "باي أرينا" الأحد، حيث يأمل دورتموند أن تنتهي المباراة بالتعادل ليحافظ على صدارته.

وتعافى هالاند من اصابة في فخذه ابعدته عن المباراتين الأخيرتين لفريقه وعن مباريات منتخب بلاده في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 خلال النافذة الدولية الاخيرة، فسجل هدفيه الثامن والتاسع في "بوندسليغا" لينفرد بصدارة الهدافين بفارق هدفين عن مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وحافظ رجال المدرب ماركو روزه على سجلهم خالياً من الخسارة على ارضهم في الدوري هذا الموسم، من دون أي دعسة ناقصة مع 5 انتصارات في نفس عدد المباريات.

في المقابل، مُني لاعبو المدرب الدنماركي الشاب بو سفنسون (41 عاماً) بخسارتهم الثالثة توالياً في الدوري بعد السقوط أمام باير ليفركوزن 1-صفر وأونيون برلين 1-2، والرابعة لهم منذ انطلاق الموسم الجديد ليتجمد رصيدهم عند 10 نقاط.

فوز مستحق

على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند، افتتح صاحب الارض التسجيل بعد 3 دقائق من صافرة البداية بعد تحرك على الرواق الايمن وتمريرة من يوليان براند إلى المدافع البلجيكي توما مونييه وبدوره عرضية إلى رويس سددها صاروخية بقدمه اليسرى في الزاوية العليا.

وأهدر ماينتس فرصة خطيرة قبل نهاية الشوط الأوّل، بعدما وجد المهاجم النمساوي كريم أونيسيو نفسه وحيداً في منطقة الجزاء لكنه تباطأ كثيراً (40)، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية على وقع خسارة هالاند لمواجهته مع الحارس روبن زنتنر الذي تصدى لتسديدته (45).

ولم يكد دورتموند يستهل الشوط الثاني، حتّى ضاعف النتيجة بفضل مهاجمه العائد هالاند الذي تحصل على ركلة جزاء بعدما حاول تمرير كرة داخل المنطقة لمسها مدافع ماينتس السويسري سيلفان فيدمر، ليعود الحكم إلى الحالة بعد دقيقتين من حصولها ويستعين بحكم الفيديو المساعد "في آيه آر" ليشير إلى نقطة الجزاء، فنفذها النرويجي بنجاح في وسط المرمى (54).

وفي خضم تبديلات المدرب روزه أبرزها خروج صاحب الهدف الاول رويس، فاجأ ماينتس أصحاب الارض بهدف تقليص الفارق بعد تمريرة خاطئة من الحارس كوبل تلقفها البديل الكوري الجنوبي لي جاي-سونغ وارسلها إلى البديل الآخر المهاجم الشاب جوناثان بوركارت (21 عاماً) نكزها في الشباك (87)، لتهتز شباك دورتموند للمرة الـ 14 هذا الموسم.

وفيما كانت المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة، أضاف هالاند الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بعد تمريرة من الانكليزي جود بيلينغهام سددها من دون أن يرتجف في الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

تعادل لايبزيغ وفرايبورغ

وحرم لايبزيغ، وصيف البطل في الموسم الماضي، مضيفه فرايبورغ من اللحاق بدورتموند في الصدارة بعدما فرض عليه التعادل 1-1.

تقدم لايبزيغ عبر السويدي إميل فورسبرغ من ركلة جزاء في الدقيقة 32، وعادل فرايبورغ بفضل الكوري الجنوبي وو يونغ جيونغ (63).

ورفع فرايبورغ الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في الدوري هذا الموسم، إلى 16 نقطة في المركز الرابع، وبفارق نقطة عن أونيون برلين الخامس والفائز على فولفسبورغ 2-صفر.

في المقابل، توقفت سلسلة انتصارات لايبزيغ عند 3 انتصارات توالياً في مختلف المسابقات، رافعاً رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.

وخسر أينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه هرتا برلين 1-2، فيما فاز بوخوم على مضيفه غرويتر فورث 1-صفر.

