ثنائية فلاهوفيتش تُعيد يوفنتوس إلى سكة الانتصارات



وهذا الفوز الأول للبيانكونيري في الدوري بعد تعادلين تواليًا ضد أتالانتا وتورينو، رافعًا رصيده إلى 50 نقطة بفارق أربع نقاط عن نابولي الثالث الذي سيتصدر في حال فوزه على مضيفه لاتسيو الأحد.



كما يبتعد بست نقاط عن أتالانتا الخامس الذي يستضيف سمبدوريا الإثنين، علمًا أنّ لدى فريق مدينة برغامو مباراة مؤجلة.



وتقدم الضيوف عبر مويز كين (32)، قبل أن يعادل البولندي سيمون شوركوفسكي لأصحاب الأرض، إلاّ أنّ فلاهوفيتش واصل تألقه وسجل هدفين (45+2 و66)، قبل أن يقلص أندريا لا مانتيا الفارق (76).



وانفرد فلاهوفيتش بصدارة ترتيب هدافي "سيري أ" بعد أن رفع رصيده إلى 20 هدفاً هذا الموسم (مع فيورنتينا ويوفنتوس) أمام تشيرو إيموبيلي (19).



قال الهداف الصربي بعد المباراة: "اللاعب وحده لا يمكنه أن يصنع الفارق من دون فريق خلفه، إذا بقينا يداً واحدة، يمكننا أن نحقق نتائج رائعة".



وافتتح كين التسجيل لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري برأسية إثر عرضية من الفرنسي أدريان رابيو (32)، قبل أن يعادل شوركوفسكي لأصحاب الأرض (39).



إلا أنّ فلاهوفيتش منح التقدم مجدداً لفريقه بهدف جميل عندما وصلته الكرة من الكولومبي خوان كوادرادو داخل المنطقة، فراوغ بينماه المدافع قبل أن يسدد بيسراه في الشباك (45+2).



وسجل الصربي الفتاك هدفه الشخصي الثاني بعد أن تسلّم الكرة من البديل الإسباني ألفارو موراتا وانطلق إلى داخل المنطقة وأسقطها "لوب" فوق الحارس (66).



وفرض لا مانتيا نهاية مثيرة للمباراة عندما قلّص الفارق حين سقطت الكرة أمامه أمام القائم الايسر وهو غير مراقب تابعها في أسفل الزاوية (76). إلا أن يوفنتوس نجح في قيادة المباراة إلى بر الأمان.

وفاز ساسوولو على فيورنتينا 2-1 وتعادل ساليرنيتانا وبولونيا بهدف لمثله.