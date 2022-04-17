ثلاثية لبايرن في مرمى أرمينيا بيليفيلد يضمد بها جراحه الأوروبية ويقترب من لقب الدوري

وهو الفوز الرابع على التوالي لبايرن ميونيخ والـ23 هذا الموسم، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 72 نقطة مستعيداً فارق النقاط التسع عن مطارده المباشر وضيفه في المرحلة المقبلة السبت المقبل في "الكلاسيكر" بوروسيا دورتموند الذي كان أكرم وفادة ضيفه فولفسبورغ 6-1 السبت في افتتاح المرحلة.

ويملك بايرن ميونيخ الذي خرج الثلاثاء خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني من دور ربع النهائي، فرصة التتويج باللقب العاشر على التوالي على أرضه وأمام جماهيره في المرحلة المقبلة في حال فوزه على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في المرحلة الحادية والثلاثين.

وبكر النادي البافاري بالتسجيل وتحديداً الدقيقة العاشرة بالنيران الصديقة عندما سجل المدافع الدولي الدنماركي ياكوب لاروسن بالخطأ في مرمى فريقه.

ونجح أرمينيا بيليفيلد في إدراك التعادل عبر لاعب وسطه الياباني ماسايا اوكوغاوا لكن الهدف الغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وأنقذ القائد حارس المرمى العملاق مانويل نوير مرماه من هدف محقق بإبعاده بصعوبة من باب المرمى كرة راسية للنمسوي مانويل بيرتل من مسافة قريبة قبل أن يشتتها الدفاع (45+4).

وعزز سيرج غنابري تقدم النادي البافاري بالهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من يوزوا كيميش فسددها "على الطاير" بيمناه من داخل المنطقة وأسكنها داخل المرمى (45+7).

ووجه موسيالا، بديل المخضرم توماس مولر، الضربة القاضية لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث اثر تمريرة زاحفة من داخل المنطقة من ليفاندوفسكي، فتابعها قوية داخل المرمى من مسافة قريبة مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم (85).

