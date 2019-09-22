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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

ثامر عناد يقود "الأزرق" الكويتي

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كلف الاتحاد الكويتي لكرة القدم المدرب المحلي ثامر عناد قيادة المنتخب في مباراته أمام الأردن الشهر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة، بعد إعفاء الكرواتي روميو يوزاك في وقت سابق هذا الشهر.

AFP

وأكد عناد في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس أن "اللجنة الفنية في الاتحاد أبلغتني اليوم (الأحد) بالتكليف رسمياً".

ومن المقرر أن يقدم عناد (49 عاماً) أسماء لاعبي المنتخب بالتعاون مع مساعديه، المصري سمير عبد الرؤوف وطارق البناي، خلال الفترة المقبلة، قبل انطلاق تحضيرات المنتخب مطلع تشرين الأول/أكتوبر للمواجهة التي تقام في عمان في العاشر منه، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسبق لعناد أن لعب لمنتخب الكويت وفريقي الصليبخات والسالمية. وعلى المستوى التدريبي، تولى قيادة الصليبخات والجهراء.

ويأتي تكليف عناد بعدما أعفى مجلس إدارة الاتحاد في 12 أيلول/سبتمبر، المدرب يوزاك الذي شغل عناد دور مساعده، من مهامه.

وجاء الإعفاء بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها "الأزرق" أمام ضيفه الأسترالي صفر-3 في الجولة الثانية من التصفيات.      
 

المنتخب الكويتي
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