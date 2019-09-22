ثامر عناد يقود "الأزرق" الكويتي

وأكد عناد في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس أن "اللجنة الفنية في الاتحاد أبلغتني اليوم (الأحد) بالتكليف رسمياً".

ومن المقرر أن يقدم عناد (49 عاماً) أسماء لاعبي المنتخب بالتعاون مع مساعديه، المصري سمير عبد الرؤوف وطارق البناي، خلال الفترة المقبلة، قبل انطلاق تحضيرات المنتخب مطلع تشرين الأول/أكتوبر للمواجهة التي تقام في عمان في العاشر منه، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسبق لعناد أن لعب لمنتخب الكويت وفريقي الصليبخات والسالمية. وعلى المستوى التدريبي، تولى قيادة الصليبخات والجهراء.

ويأتي تكليف عناد بعدما أعفى مجلس إدارة الاتحاد في 12 أيلول/سبتمبر، المدرب يوزاك الذي شغل عناد دور مساعده، من مهامه.

وجاء الإعفاء بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها "الأزرق" أمام ضيفه الأسترالي صفر-3 في الجولة الثانية من التصفيات.

