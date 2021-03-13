تيو هرنانديز ينتظر مكالمة ديشان

قال المدافع البالغ 23 عاما في مقابلة مع أسبوعية "سبورتويك": "أنا في الانتظار، لم يتصل بي أحد بعد".

وعن توقه للعب في تشكيلة المدرب ديدييه ديشان المتوجة بلقب مونديال 2018 للمرة الثانية في تاريخها، أضاف هرنانديز "منذ سنتين، موعد قدومي إلى هنا (ميلان)، ألعب أيضا كي أذهب إلى المنتخب".

تابع اللاعب الذي عبّر مررا عن رغبته باللحاق بالـ"زرق" أو بالاحتفال على طريقة مسك سماعة الهاتف "أحلم باللعب مع شقيقي في المنتخب".

وبالاضافة إلى المنافسة القوية في المنتخب حيث يشغل شقيقه لوكاس، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، مركز الظهير أيضا، يدفع تيو، لاعب ريال مدريد الإسباني سابقا، ثمن رفضه اللحاق بمنتخب فرنسا للشباب في عام 2017 مفضلا العطلة الصيفية في ماربيا "كنت يافعا، لم أفهم أهمية الأمر".

ويحتل ميلان المركز الثاني راهنا في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 6 نقاط عن جاره اللدود إنتر.