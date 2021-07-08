تياغو موتا مدرباً لسبيتسيا



قال المدرب المولود في البرازيل "أنا سعيد جداً لأني هنا وفخور بالثقة التي منحني إياها النادي"، واعداً أن "أبذل قصارى جهدي كل يوم".

وعاد لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي السابق للجلوس على مقاعد المدربين لنادٍ محترف بعد تجربة قصيرة مع جنوى في عام 2019، قبل أن تتم إقالته بعد شهرين من تسلّمه مهامه الفنية في منتصف الموسم.

وكان موتا، البالغ 38 عاما، نال الشهادة العليا للتدريب من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وسيحل بدلاً من إيطاليانو الذي غادر سبيتسيا إلى فيورنتينا إثر استقالة مدربه السابق جينارو غاتوزو قبل تولّي مهامه.

واحتل سبيتسيا المركز الخامس عشر في الـ "سيري أ" (الدوري الإيطالي) في 2020-2021 خلال موسمه الأوّل بين أندية النخبة.