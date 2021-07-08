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بطولة أمم أوروبا 2020
كرة القدم

تياغو موتا مدرباً لسبيتسيا

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أعلن نادي سبيتسيا الإيطالي لكرة القدم الخميس تعيين اللاعب السابق الإيطالي-البرازيلي تياغو موتا مدرباً للنادي، بدلاً من فينتشنسو إيطاليانو الملتحق بفيورنتينا.

AFP


قال المدرب المولود في البرازيل "أنا سعيد جداً لأني هنا وفخور بالثقة التي منحني إياها النادي"، واعداً أن "أبذل قصارى جهدي كل يوم".

وعاد لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي السابق للجلوس على مقاعد المدربين لنادٍ محترف بعد تجربة قصيرة مع جنوى في عام 2019، قبل أن تتم إقالته بعد شهرين من تسلّمه مهامه الفنية في منتصف الموسم.

وكان موتا، البالغ 38 عاما، نال الشهادة العليا للتدريب من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وسيحل بدلاً من إيطاليانو الذي غادر سبيتسيا إلى فيورنتينا إثر استقالة مدربه السابق جينارو غاتوزو قبل تولّي مهامه.

واحتل سبيتسيا المركز الخامس عشر في الـ "سيري أ" (الدوري الإيطالي) في 2020-2021 خلال موسمه الأوّل بين أندية النخبة.

تياغو موتا سبيتسيا فينتشنسو إيطاليانو
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