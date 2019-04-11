تويتر "يقيل" مالودا من تدريب زيوريخ!!!

وأفاد النادي متابعيه عبر حسابه الرسمي إلى أنه ومالودا توصّلا إلى "اتفاق مشترك لإنهاء التعاون الذي بدأ بينهما حديثاً"، في إشارة إلى توليه مهام التدريب في شباط/فبراير الماضي.

وردّ مالودا على هذه التغريدة عبر تويتر قائلاً: "حقاً لم أكن أعلم ذلك..؟".

لكن مسؤولا في النادي السويسري أفاد وكالة فرانس برس إن رئيسه أنتشيلو كانيبا "أبلغه (مالودا) بقرار إنهاء عقده".

وأوضح النادي في بيان نشر على موقعه الالكتروني، أنّ سبب إنهاء التعاون يعود إلى "انخراط فلوران مالودا في مشاريع مختلفة، لا تتلاءم مع مهامه في أف سي زوريخ".