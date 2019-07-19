توقيف تريزيغيه في تورينو

وعلق وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني على مواقع التواصل "أشكر شرطة تورينو، ومن باب الرحمة سنغض النظر عن تصرف (بطل العالم)" المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 1998.

وخضع تريزيغيه (41 عاماً)، سفير نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، لاختبار قياس نسبة الكحول في الدم ليل الأربعاء الخميس بينما كان عائداً من سهرة مع أصدقائه.

وبحسب وسائل اعلام، ظهر الهداف السابق "عصبياً، سريع الغضب وغير محترم"، ورفض في بادئ الأمر الخضوع لاختبار الكحول، قبل أن يستجيب لطلب الشرطة حيث كشف الاختبار عن مستوى كحول في الدم يقدر ما بين 1,5 و1,7 غرام/ ليتر.