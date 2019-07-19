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كأس أمم إفريقيا 2019
كرة القدم

توقيف تريزيغيه في تورينو

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أشارت تقارير صحافية الجمعة إلى أن الشرطة الإيطالية أوقفت المهاجم السابق لمنتخب فرنسا ونادي يوفنتوس دافيد تريزيغيه وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول في تورينو، متحدثة عن توجيهه اهانات وشتائم لعناصرها.

AFP

وعلق وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني على مواقع التواصل "أشكر شرطة تورينو، ومن باب الرحمة سنغض النظر عن تصرف (بطل العالم)" المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 1998. 

وخضع تريزيغيه (41 عاماً)، سفير نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، لاختبار قياس نسبة الكحول في الدم ليل الأربعاء الخميس بينما كان عائداً من سهرة مع أصدقائه.

وبحسب وسائل اعلام، ظهر الهداف السابق "عصبياً، سريع الغضب وغير محترم"، ورفض في بادئ الأمر الخضوع لاختبار الكحول، قبل أن يستجيب لطلب الشرطة حيث كشف الاختبار عن مستوى كحول في الدم يقدر ما بين 1,5 و1,7 غرام/ ليتر.

 

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