تهمة تمنع غيغز من قيادة ويلز في الـ"يورو"

وقال متحدث باسم خدمة النيابة العامة الملكية إن الجناح السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي سيمثل أمام محكمة مانشستر وسالفورد في 28 نيسان/أبريل.

وتابع البيان "لقد فوضنا شرطة مانشستر الكبرى بتوجيه الاتهام إلى راين غيغز بالانخراط في سلوك مسيطر أو قسري وباعتداء تسبب في أذى جسدي فعلي"، مضيفاً "كما تمت المصادقة على تهمة الاعتداء بالضرب على امرأة ثانية".

وألقي القبض على نجم مانشستر يونايتد السابق (47 عاماً) في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر بعد خلاف مع صديقته كايت غريفيل.

وقال الاتحاد الويلزي لكرة القدم في بيان الجمعة، إن روبرت بايج الذي تولى مسؤولية قيادة المنتخب منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سيواصل الاشراف على المنتخب خلال نهائيات كأس أوروبا.

وبدوره، أصدر غيغز بياناً زعم فيه أنه بريء من التهم الموجهة اليه ويتطلع الى تبرئة اسمه، مضيفاً "إني أحترم تماماً الإجراءات القانونية وأتفهم جدية المزاعم. سأدفع ببراءتي في المحكمة وأتطلع الى تبرئة اسمي".

وتمنى غيغز "لبايح والجهاز الفني واللاعبين والمشجعين كل التوفيق في بطولة يورو هذا الصيف".





