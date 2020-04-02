تمديد مهلة التقدم بملفات الترشح لكأس آسيا 2027 بسبب كورونا



وقال الاتحاد القاري في بيان أنه مدد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 حزيران/يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 اذار/مارس، موضحاً "لقد اتخذ القرار في ضوء الوباء الحالي "كوفيد-19" وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".

وكانت السعودية الوحيدة حتى الآن التي تقدمت بطلب استضافة نسخة 2027، فيما أعرب الاتحادان الأردني والعراقي في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن عزمهما التقدم بملف مشترك لاستضافة النهائيات المقررة بنسختها المقبلة في الصين عام 2023.

وأعلن الاتحاد الاسيوي في نهاية العام الماضي أنه يرغب في منح حق استضافة نسخة 2027 في وقت مبكر، افساحاً بالمجال لمزيد من الوقت من أجل التنظيم.

ونالت الصين حق استضافة نسخة 2023 في حزيران/يونيو الماضي بالإجماع بعد أن كانت المرشحة الوحيدة، إثر تخلي كوريا الجنوبية عن فكرة الترشح.

وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الامارات مطلع العام الماضي 24 منتخباً للمرة الأولى، وأحرز المنتخب القطري اللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب اليابان في المباراة النهائية (3-1).

وبرغم إحرازها لقب كأس اسيا ثلاث مرات في 1984 و1988 و1996، لم تستضف السعودية النهائيات في تاريخها.

وعلى غرار جميع الأحداث الرياضية المحلية، القارية أو الدولية، تم تعليق التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات 2023 ومونديال قطر 2022 بسبب فيروس كورونا المستجد.