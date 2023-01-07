تمديد عقد ديشان مع منتخب فرنسا حتى 2026

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️



➡️ https://t.co/4CawVszXsS#FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 7, 2023

وكان ديشان قاد البلوز إلى لقب كأس العالم في روسيا 2018، وإلى وصافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ خلف الأرجنتين.

وتم تعيين ديشان (54 عاماً) في 9 يوليو 2012 ومنذ ذلك الوقت قاد المنتخب إلى 89 فوزًا، 28 تعادلًا، و خسر في 22 مناسبة ضمن 139 مباراة، وسجل المنتخب الفرنسي تحت قيادته 279 هدفًا واستقبلت شباكه 119.

كما فاز منتخب فرنسا تحت قيادته بلقب دوري الأمم 2021، ووصل إلى نهائي يورو 2016 وتصنيف منتخب فرنسا حالياً هو الثالث على العالم، علماً أنه بقي في المراكز الأربعة الأولى على مدى السنوات الخمس الماضية.

وسيواصل كل من جاي ستيفان، مساعد ديدييه ديشان، وفرانك رافيوت، مدرب حراس المرمى، وسيريل موين، المعد البدني، مهمتهم ضمن الإطار الفني لديشان.