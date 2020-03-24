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كرة القدم

تمديد تعليق نشاط كرة القدم في مصر

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً عن تمديد تعليق نشاط كرة القدم لمدة 15 يوماً إَضافياً.

Reuters


وجاء في حساب الاتحاد المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على الإنترنت أنّ نشاط كرة القدم الذي كان معلقاً حتى 30 أذار/ مارس الحالي سيبقى معلقاً لـ15 يوماً إضافياً.

وأضاف بيان الاتحاد المصري: "حفاظاً على سلامة جماهير الكرة وبناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين اعتباراً من الغد، قرّر الاتحاد المصري مد تعليق نشاط اللعبة اعتباراً من 30 مارس لمدة 15 يوماً أخرى".

وتابع البيان: "يسري هذا القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وبجميع الأعمار السنية".

وتأثرت الرياضة في مصر كغيرها من دول العالم بانتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تأجيل معظم الأحداث الرياضية التي كانت مقررة في الشهرين القادمين.
 

الاتحاد المصري لكرة القدم كورونا فيروس كورونا
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