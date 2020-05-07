تمديد تعليق الدوري المصري حتى نهاية مايو

وأصدر الاتحاد بياناً رسمياً جاء فيه "بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء (مصطفى مدبولي) باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد تعليق نشاط اللعبة اعتباراً من منتصف أيار/مايو 2020 لمدة 15 يوماً أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الفئات السنية".

وكان الاتحاد المصري قرر تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوماً اعتباراً من نهاية شهر نيسان/أبريل حتى منتصف الشهر الحالي تماشياً مع قرارات مدبولي في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في اذار/مارس الماضي.

