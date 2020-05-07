تمديد إيقاف الدوري العراقي

وجاء في بيان صادر عن الهيئة "عقدت الهيئة المؤقتة اجتماعا برئاسة اياد بنيان مع ممثلين عن الاندية المشاركة في المسابقة حضره وزير الشباب والرياضة الجديد عدنان درجال كرّس لمناقشة مسابقة الدوري وما ستسفر عنه الايام المقبلة".

واضاف "تم الاستماع الى وجهات نظر ممثلي الاندية المشاركة في المسابقة وتم الاتفاق على تمديد الايقاف لغاية 22 ايار/مايو الجاري ".

ونقل البيان عن بنيان "نأمل عودة مسابقة الدوري وبقية النشاطات في حال تحسن الاوضاع بشكل عام في البلاد وبما يتلائم مع توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وكانت الهيئة المؤقتة اعلنت في وقت سابق استمرار تعليق المسابقة المحلية حتى 30 نيسان/ابريل الماضي في اطار سلسلة الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة مخاطر جائحة كورونا.

يذكر ان مسابقة الدوري العراقي توقفت مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلفية الاحتجاجات المطلبية غير المسبوقة التي اندلعت في بغداد والعديد من مناطق جنوب العراق، ثم استؤنفت في شباط/فبراير بمشاركة 15 فريقا وبنظام جديد ليتخذ بعدها قرار التعليق في 11 آذار/مارس بسبب تفشي وباء كورونا.