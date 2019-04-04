تكريم ملكي لغاريث ساوثغيت

وقدم الأمير تشارلز الوسام إلى ساوثغيت (48 عاماً)، الذي ظهر بصدريته المعتادة، بسبب خدماته لكرة القدم بعد أن تم ضمه للائحة الشرف الخاصة بالملكة إليزابيث للعام الجديد 2019.

وقال ساوثغيت لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية عقب الاحتفال "الأمر في غاية الخصوصية. إنها مزية أن أكون مدربا للمنتخب الإنكليزي وأن أحصل على وسام من العائلة المالكة..كما أنه لمن دواعي فخري أن أكون من أشد المعجبين بالعائلة المالكة، هذا في غاية الخصوصية. إنها لحظة ستظل حاضرة في ذهني إلى الأبد".

وتلقى المهاجم هاري كين الشهر الماضي ميدالية الإمبراطورية البريطانية. وتصدر كين قائمة الهدافين برصيد ستة أهداف في روسيا لكن الفريق ودع النهائيات عقب الخسارة أمام كرواتيا 2-1 في الدور قبل النهائي.

وجاء وسام الإمبراطورية الذي حصل عليه ساوثغيت عقب تقدم إنكلترا لمركز واحد نحو الرابع في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد الفوز على التشيك والجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020.