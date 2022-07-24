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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

تكريم مبتكر لذكرى الأسطورة دييغو مارادونا

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أقدم مشجعون أرجنتينيون على تسجيل رسائلَ صوتية ومرئية منذ يوم السبت الماضي تكريما للأسطورة دييغو أرماندو مارادونا على أن ترسَل إلى الفضاءِ بواسطة قمر اصطناعي اسمُه "طائرةْ ورقية ْ كونية".

AFP

يأتي ذلك بعد نحوِ عامين من وفاة مارادونا في شهرِ نوفمبر من العام ألفين وعشرين.

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