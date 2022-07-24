تكريم مبتكر لذكرى الأسطورة دييغو مارادونا من قبل beIN SPORTS July 24, 2022 20:41 أقدم مشجعون أرجنتينيون على تسجيل رسائلَ صوتية ومرئية منذ يوم السبت الماضي تكريما للأسطورة دييغو أرماندو مارادونا على أن ترسَل إلى الفضاءِ بواسطة قمر اصطناعي اسمُه "طائرةْ ورقية ْ كونية". AFP يأتي ذلك بعد نحوِ عامين من وفاة مارادونا في شهرِ نوفمبر من العام ألفين وعشرين. تقارير إخبارية دييغو مارادونا السابق بايل يسجل أول أهدافه مع لوس أن اقرأ التالي - آخر الأحداث July 24, 2022 21:35 متابعة كبيرة لتدريبات باريس سان جيرمان في اليابان July 24, 2022 21:13 الاتحاد السعودي يعلن التعاقد مع المصري طارق حامد July 24, 2022 20:48 تشافي يخبر ديباي بضرورة البحث عن فريق جديد July 24, 2022 20:41 تكريم مبتكر لذكرى الأسطورة دييغو مارادونا July 24, 2022 20:38 كورتوا يقلّل من أهمية نتيجة الكلاسيكو July 24, 2022 20:22 ليفاندوفسكي راضٍ عن أول مشاركة وتشافي يشيد بفريقه July 24, 2022 15:10 بايل يسجل أول أهدافه مع لوس أنجليس إف سي July 24, 2022 12:23 أرسنال يضرب حصون تشيلسي برباعية July 24, 2022 12:14 كلوب: " أنا سعيد ببقاء صلاح مع ليفربول" July 24, 2022 12:09 لونس يفوز على إنتر ودياً