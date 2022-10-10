قطر للاستثمارات الرياضية تستحوذ على حصة الأقلية في نادي سبورتينغ براغا

وقد أزيح الستار عن تنفيذ اتفاقية شراء الأسهم أمام هيئة سوق الأوراق المالية البرتغالية ("CMVM") وأمام السوق.

وستكتمل عملية استحواذ شركة «قطر للاستثمارات الرياضية» وهي مجموعة استثمارية تقف وراء العديد من العلامات التجارية والشركات الرياضية الرائدة في العالم، على أسهم «سبورتينغ براغا» خلال الأشهر القليلة المقبلة وفقًا لشروط معينة لإتمامها.

ويعود تاريخ تأسيس نادي «سبورتينغ براغا» إلى عام 1921، ويتمتع بتاريخ وإرث عريقين داخل البرتغال، حيث يتنافس فريقا الرجال والسيدات في الدرجة الأولى من كرة القدم البرتغالية.



ويشارك فريق الرجال في الدوري البرتغالي منذ عام 1975، وعادةً ما يُنهي مواسمه في أحد المراكز الأربعة الأولى، وهو يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري، أما أكاديمية الشباب بالنادي فقد تطوَّرت أيضًا لتصبح واحدة من الأكاديميات الرائدة في البرتغال.

وتعتبر «قطر للاستثمارات الرياضية» واحدة من المجموعات الرائدة على الساحة الرياضية العالمية، وتشتهر برعايتها لنادي «باريس سان جيرمان»، ولكنها تُعرف أيضًا بتشييدها لدورة رائدة عالميًا في رياضة البادل الاحترافية وهي دورة «Premier Padel» إلى جانب استثماراتها في مُختلف الأصول الرياضية الأخرى.

وخلال فترة ملكية «قطر للاستثمارات الرياضية» لنادي «باريس سان جيرمان»، تطور النادي من نادي كرة قدم فرنسي محلي بقيمة 70 مليون يورو إلى نادٍ عالمي متعدد الرياضات بقيمة تتجاوز مليارات الدولارات، حيث يضم فرقًا محترفة هي الأفضل في فئتها بالنسبة لفرق الرجال والسيدات والشباب في كل من كرة القدم وكرة اليد والجودو والرياضات الإلكترونية؛ بينما أصبح يمثل بمفرده علامة تجارية رائدة وواحدًا من المنشآت الأكثر ترابطًا ومتابعةً رقميًا على ساحة الرياضة والترفيه العالمية.



وقد صرَّح ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة «قطر للاستثمارات الرياضية» قائلًا: «تفتخر شركة قطر للاستثمارات الرياضية بالاستثمار في الشركات والعلامات التجارية الرياضية الرائدة حول أنحاء العالم، وهو ما يمكِّنها من تحقيق إمكاناتها الكاملة. وتعتبر البرتغال من البلدان التي تقوم على إرث متجذر وعريق من كرة القدم - وتضمُّ بعضًا من أكثر المشجعين حماسًا فضلًا عن واحد من أفضل أنظمة المواهب في العالم. ويعتبر نادي «سبورتينغ براغا» مؤسسة برتغالية نموذجية - حيث يتمتع بتاريخ يدعو للفخر وآفاق بعيدة من الطموح ويشتهر بتميزه وتفرده داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

وبصفتنا مستثمرًا وشريكًا فيه، فإننا نتطلع إلى تحوّل النادي نحو مزيد من الابتكار والنمو والتطور -عبر فرق الرجال والسيدات، على الصعيد التجاري والعلامة التجارية، وعبر جميع المجتمعات والمنشآت التي يدعمها- في الوقت الذي بينما يواصل فيه «سبورتينغ براغا» مسيرته الطموحة».



أما أنطونيو سلفادور، رئيس نادي «سبورتينغ براغا»، فقد صرَّح قائلًا: «[يسرَ نادي «سبورتينغ براغا» أن يُرحِّب بشركة «قطر للاستثمارات الرياضية» بوصفها مستثمرًا في النادي لدينا. نؤمن أن هذه هي الشراكة الأفضل نحو تسريع النمو وتوسيع نطاق الأعمال في نادي «سبورتينغ براغا»، مما يساعدنا على تحقيق إمكاناتنا المُذهلة بوصفنا ناديًا. وبفضل الخبرة الاستثنائية لشركة «قطر للاستثمارات الرياضية» وخبرتها العالمية وذكائها التجاري وسجلها الحافل بالإنجازات الرائعة في مجال الرياضة والأعمال التجارية، سنحصل على قيمة هائلة وستساعدنا على تنفيذ خططنا الطموحة. يا له من يوم رائع لصالح نادينا ومُشجعينا ومدينتنا إذ إننا نتطلع إلى تحقيق العديد من النجاحات في المستقبل في نادي «سبورتينغ براغا».