تقارير - ملاك مانشستر سيتي مهتمون بشراء باليرمو

وكتبت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن "المفاوضات بشأن بيع باليرمو لمجموعة السيتي لكرة القدم تتقدم بخطوات كبيرة"، بينما اعتبرت قناة "سكاي سبورت" أن "الصفقة يمكن إبرامها في الأيام المقبلة".

واشارت إلى أن رئيس نادي صقلية رجل الأعمال داريو ميري يمكن أن يحتفظ بحصة قليلة في مشروع الاستحواذ الذي تمت مناقشته لأشهر عدة.

وكان ميري واحداً من مجموعة من المستثمرين الذين استحوذوا على النادي في عام 2019 بعد إعلان إفلاسه وهبوطه إلى الدرجة الرابعة.

ولم يكشف النادي عن ردة فعله بخصوص هذا الأنباء في اتصال مع وكالة فرانس برس.

وصعد باليرمو، النادي الذي لعب في دوري الدرجة الأولى حتى عام 2017 ودافع عن ألوانه على الخصوص الأرجنتينيان خافيير باستوري وباولو ديبالا والأوروغوياني إدينسون كافاني، إلى دوري الدرجة الثالثة في عام 2020، قبل أن يحجز بطاقة العودة الى الدرجة الثانية هذا الموسم بفوزه على بادوفا في الملحق الفاصل.