تقارير: مارتينيز مدد التعاقد مع منتخب بلجيكا

ولم يرد تأكيد رسمي من جانب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم لكن بعض الصحف قالت إن مارتينيز سيستمر في منصبه حتى نهائيات كأس العالم المقبلة بعد التوصل لاتفاق لتمديد التعاقد لمدة عامين جديدين.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد مارتينيز (46 عاماً) الإسباني المولد بعد البطولة الأوروبية التي كانت مقررة هذا العام والتي تأجلت للعام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وخلال مقابلات أجريت معه في الأسابيع الأخيرة قال مارتينيز إنه يرغب في الاستمرار مع المنتخب البلجيكي ليقوده في بطولة أوروبا 2021 التي سينافس فيها ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الدنمارك وفنلندا وروسيا.

ويتصدر المنتخب البلجيكي تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات وتأهل للنهائيات الأوروبية بكل جدارة واستحقاق عندما فاز بجميع مبارياته العشر في التصفيات محرزاً 40 هدفاً بينما اهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.

وقاد مارتينيز الذي سبق له تدريب ويغان أثليتيك وإيفرتون في إنكلترا منتخب بلجيكا للحصول على المركز الثالث في نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا في 2018 وتقول صحف محلية إن علاقته باللاعبين جيدة للغاية.



