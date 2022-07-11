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تقارير - روني يقترب من تدريب دي سي يونايتد

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أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن النجم الإنكليزي السابق واين روني بات قريبا من تولي مهام تدريب نادي دي سي يونايتد.

AFP

وكان نجم المنتخب الإنكليزي ومانشستر يونايتد سابقا قد وصل إلى مطار دالاس الدولي تزامنا مع التقارير التي تحدثت عن توصله لاتفاق من أجل تدريب الفريق الذي لعب بقميصه لمدة موسمين.

 يذكر أن روني كان قد ترك تدريب فريق ديربي كاونتي بعد ثمانية عشرا شهرا معه.
 

واين روني
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