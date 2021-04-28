تقارير - الأميركي مارش خلفاً لناغلسمان في تدريب لايبزيغ

ورفض مارش، ابن الـ 47 عاماً، المولود في ولاية ويسكونسون "عرضاً من توتنهام هوتسبير وقرر الانتقال إلى لايبزيغ"، بحسب ما أفادت مجلة "كيكر".

وأشارت "كيكر" إلى أن مارش توصل إلى "إتفاق مبدئي" مع رئيس لايبزيغ أوليفر مينتسلاف.

ويعتبر المساعد السابق لمدرب المنتخب الأميركي نجماً صاعداً في مجموعة ريد بول الراعية للعديد من الأندية في عالم الكرة المستديرة.

وسيتولى مارش الإشراف على ثالث نادٍ يحظى بدعم من ريد بول في مسيرته، بعدما كان أمضى ثلاثة أعوام مع فريق نيويورك ريد بولز، وعامين مع سالزبورغ النمسوي.

كما سبق لمارش أن عمل مع لايبزيغ كمدرب مساعد لرالف رانغنيك في موسم 2018-2019، وساهم في وصول النادي إلى نهائي كأس ألمانيا واحتلاله للمركز الثالث في الدوري.

لاحقاً، إنتقل إلى سالزبورغ ليقوده للفوز بثنائية الدوري - الكأس في موسمه الأوّل على دكة المدربين.

وسيخلف مارش في لايبزيغ المدرب ناغلسمان (33 عاماً) المنتقل إلى بايرن في صفقة ستكون الأغلى في تاريخ المدربين، بعدما أعلن النادي البافاري تعاقده معه الثلاثاء بدلاً من هانزي فليك الذي سيغادر نهاية الموسم الحالي.