تقارير: الألماني كونتس على مشارف تدريب منتخب تركيا

ووفق العديد من المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، منها الموقع الخاص للمعلومات "دي إتش آيه"، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين كونتس لتسلم المهام الفنية مع المنتخب التركي.

وسبق للمهاجم السابق، البالغ 58 عاماً، أن دافع عن ألوان فريق بشيكتاش التركي في موسم 1995-1996، حيث خاض معه 30 مباراة، وسجل 9 أهداف.

وسيُتخذ القرار النهائي بشأن التعاقد مع كونتس من عدمه عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، وذلك بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي المحلي "تي آر تي".

وكان الاتحاد المحلي للعبة، أعلن الجمعة رحيل المدرب السابق غونيش بـ "اتفاق متبادل" بعد ثلاثة أيام من الخسارة المدوية أمام هولندا 1-6 في الجولة السادسة من منافسات المجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، في أقسى خسارة للمنتخب التركي في الأعوام الثلاثين الأخيرة.

وعلى الرغم من منتخب مشكَّل من مواهب شابة ومخضرمين، تلقت تركيا ثلاث هزائم متتالية في نهائيات كأس أوروبا 2020 هذا الصيف (أمام ايطاليا صفر-3 وويلز صفر-2 وسويسرا 1-3) وحققت نتائج مخيبة في المباريات الثلاث الأخيرة التأهيلية لكأس العالم.

وسقطت تركيا في فخ التعادل أمام مونتينيغرو 2-2، وتغلبت على جبل طارق المتواضعة 3-صفر قبل أن تسحقها هولندا 6-1.

وسافر كونتس الثلاثاء إلى تركيا للاجتماع بالمسؤولين في الاتحاد المحلي، بحسب ما جاء في وسائل إعلام محلية والتي نشرت على موقع التواصل "تويتر" شريطًا مصوراً يظهر المدرب المستقبلي المحتمل للمنتخب وهو يهم بالدخول إلى المطار.

وتم تداول اسم المهاجم الدولي السابق بين عامي 1993 و1997 (25 مباراة، 6 أهداف) كبديل محتمل لمواطنه يواكيم لوف الذي أشرف على الـ "مانشافت" بين عامي 2006 و2021، قبل أن يتم تعيين مدرب بايرن ميونيخ السابق هانزي فليك خلفًا له.

