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كوبا أمريكا 2019
كرة القدم

تغريم بول سكولز بسبب المراهنات

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أعلن الاتحاد الإنكليزي اليوم الأربعاء أنه تم تغريم بول سكولز اللاعب السابق لمانشستر يونايتد مبلغ 8 آلاف جنيه إسترليني وتحذيره من أي تصرف مستقبلي عقب إقراره بسوء التصرف فيما يتعلق بمراهنات قام بها.

Reuters

 

وذكر أن اللاعب السابق لمنتخب إنكلترا والبالغ من العمر 44 عاماً أجرى 140 عملية مراهنة على مباريات كرة قدم في الفترة من آب/أغسطس 2015 ويناير/كانون الثاني 2019.

وأضاف سكولز في بيان وزع على وسائل إعلام بريطانية "أتقبل الحكم الصادر الأسبوع الماضي. أود الاعتذار وأتفهم وأتقبل بشدة الغرامة الموقعة علي من قبل الاتحاد الإنكليزي". 

وأردف: "إنه محض خطأ ولم يحدث بسبب وجود أي نية متعمدة للاستهانة بالقواعد. فهمت أنه طالما لا توجد صلة شخصية بيني وبين أي مباراة من تلك المباريات التي أراهن عليها فلا توجد أي مشكلة، ومع ذلك فإنني أتفهم الآن أن هذه ليست هي القضية ويجب أن أقوم بخطوات للتأكد من ذلك". 

ونال سكولز 11 لقباً للدوري الانكليزي الممتاز وثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الانكليزي إضافة للقبين لدوري أبطال أوروبا مع يونايتد قبل أن يعتزل في 2013.

بول سكولز
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