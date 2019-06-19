تغريم بول سكولز بسبب المراهنات

وذكر أن اللاعب السابق لمنتخب إنكلترا والبالغ من العمر 44 عاماً أجرى 140 عملية مراهنة على مباريات كرة قدم في الفترة من آب/أغسطس 2015 ويناير/كانون الثاني 2019.

وأضاف سكولز في بيان وزع على وسائل إعلام بريطانية "أتقبل الحكم الصادر الأسبوع الماضي. أود الاعتذار وأتفهم وأتقبل بشدة الغرامة الموقعة علي من قبل الاتحاد الإنكليزي".

وأردف: "إنه محض خطأ ولم يحدث بسبب وجود أي نية متعمدة للاستهانة بالقواعد. فهمت أنه طالما لا توجد صلة شخصية بيني وبين أي مباراة من تلك المباريات التي أراهن عليها فلا توجد أي مشكلة، ومع ذلك فإنني أتفهم الآن أن هذه ليست هي القضية ويجب أن أقوم بخطوات للتأكد من ذلك".

ونال سكولز 11 لقباً للدوري الانكليزي الممتاز وثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الانكليزي إضافة للقبين لدوري أبطال أوروبا مع يونايتد قبل أن يعتزل في 2013.