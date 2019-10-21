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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

تعيين مدرب جديد لمنتخب بلغاريا

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قال نائب رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم اليوم الاثنين إن جورجي درمندجييف مدرب لودوغورتس وليفسكي صوفيا السابق سيتولى مسؤولية المنتخب الوطني.

Reuters

وسيحل درمندجييف البالغ من العمر 64 عاما بدلاً من كراسيمير بالاكوف الذي استقال قبل أيام بعد هزيمة ثقيلة بسداسية دون رد على أرضه أمام إنكلترا يوم الاثنين الماضي في مباراة شهدت إساءات
 عنصرية ضد الفريق الزائر ما تسبب في إيقاف اللعب مرتين.  

وقال يوردان ليتشكوف نائب رئيس الاتحاد البلغاري "سيصبح جورجي درمندجييف المدرب الجديد لمنتخب بلغاريا".

وأضاف إن درمندجييف سيوقع على التعاقد غداً الثلاثاء.  

وقاد درمندجييف لودوغورتس للفوز بلقب الدوري البلغاري ثلاث مرات متتالية بين 2015 و2017. وأصبح تحت قيادته أول فريق بلغاري يحقق انتصاراً في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بالفوز على بازل السويسري في 2014.  

وتتذيل بلغاريا، التي لم تحقق أي انتصار، المجموعة الأولى في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بثلاث نقاط من سبع مباريات. وستستضيف جمهورية التشيك في آخر مباراة لها في المجموعة الشهر
 المقبل.  

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