تعيين جمال طه مدرباً لمنتخب لبنان

وأفاد الاتحاد عن تعيين طه (53 عاما) مديرا فنيا، يعاونه وسام خليل ويوسف محمد (دودو) مستشاراً فنياً.

ويأتي ذلك قبل أشهر من استكمال الدور الثاني من التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث يلتقي المنتخب اللبناني مع تركمانستان في 13 تشرين الأول/أكتوبر، وسريلانكا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر وكوريا الجنوبية في 17 منه.

وعمل طه مدربا مساعداً لتشيوبوتاريو في الفترة السابقة.

وقال الدولي السابق الملقب بـ"الغزال الأسمر" لوكالة فرانس برس، إنه يتطلع لتحقيق نتائج جيدة مع المنتخب.

وأضاف "لا شك أن المرحلة صعبة للغاية ودقيقة وآمل ان أكون على قدر الثقة التي منحي إياها الاتحاد، إنما هذا الوضع يتطلب مساعدة الجميع من اتحاد ولاعبين وأندية وجمهور وإعلام الكل ينبغي ان يكونوا سنداً للمنتخب لتحقيق الافضل".

وأقر طه بصعوبة المهمة في التصفيات المزدوجة ولا سيما بعد الأزمتين الاقتصادية والصحية التي عانى منهما لبنان في الأشهر الماضية.

وتابع "من المؤكد ان يتأثر المنتخب اللبناني سلباً بسبب توقف النشاط عموماً بسبب جائحة كورونا إلا ان الأيام المقبلة من المفترض ان تشهد تحضيراً مغايراً"، معتبراً ان انطلاق الموسم المقرر في 29 تموز/يوليو سيساهم في رفع جهوزية اللاعبين.

ويعد طه من أبرز الأسماء التاريخية للكرة اللبنانية، إذ كان قائداً للمنتخب في كأس آسيا 2000 والتي استضافها "منتخب الأرز" على أرضه.

وخاض طه 32 مباراة دولية وسجل 10 أهداف، كما حقق 26 لقباً مع فريق الأنصار كلاعب بينها 11 لقباً في الدوري اللبناني على التوالي. وهو آخر مدرب قاد الأنصار الى لقب الدوري المحلي عام 2007.