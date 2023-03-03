تعيين القطري هاني طالب بلان رئيساً للجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

وقرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين السيد هاني طالب بلان عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم، رئيساً للجنة الحكام بالاتحاد القاري، فيما تمت تسمية الحكم الأوزبكي السابق رافشان إيرماتوف نائباً لرئيس اللجنة.

وجاء القرار وفق المادة 33 الفقرة الثانية (ف) من النظام الأساسي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة عام 2023) والمادة 9-9 من اللوائح التنظيمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة عام 2022).

وكان هاني بلان، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد القطري لكرة القدم، قد شغل منصب نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي خلال الدورة الأخيرة من 2018 - 2023، ويأتي تكليفه بمهمة رئاسة اللجنة تعزيزاً للثقة الكبيرة في قدراته وخبراته التحكيمية، ورؤيته المستقبلية لتطوير التحكيم الآسيوي إلى الأفضل.