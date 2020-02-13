تعيين الدولي السابق يوبو مساعدا لمدرب نيجيريا

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم تعيين مدافعه الدولي السابق جوزيف يوبو مساعدا لمنتخب منتخب بلاده.

وسيخلف يوبو (39 عاما)، المدافع السابق لنادي إيفرتون الإنكليزي، مواطنه إماما أماباكابو الذي استلم منصب المدرب المساعد للمدير الفني الألماني غيرنوت روهر بعدما تم إيقاف ساليسو يوسف العام الماضي لقبوله رشوة من صحافيين ادعيا أنهما وكيلا لاعبين لم يتم الافصاح عن هويتهما.

وكانت شبكة "بي بي سي" البريطانية عرضت فيلما مصورا يظهر ساليسو يوسف وهو يتلقى الاموال قبل بطولة امم افريقيا للمحليين 2018، حيث وعداه بالحصول على نسبة 15 بالمئة من قيمة انتقال محتمل في حال جذبت بطولة امم افريقيا الانظار الى اللاعبين وتم التعاقد معهما واللعب في ناد أفضل.

وخاض يوبو 100 مباراة دولية مع نيجيريا وساهم في تتويجها بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2013 في جنوب إفريقيا وبلوغ ثمن نهائي مونديال 2014 في البرازيل.

ودافع يوبو عن ألوان إيفرتون في 258 مباراة، كما لعب مع أندية ستاندار لياج البلجيكي ومرسيليا الفرنسي وفنربغشة التركي قبل أن يختم مسيرته مع نوريتش سيتي الانكليزي.