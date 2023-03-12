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كرة القدم

تعيين أمير قلعة ناويي مدربًا لمنتخب إيران خلفًا لكيروش

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عُين أمير قلعة ناويي مدربًا جديدًا للمنتخب الايراني لكرة القدم للمرة الثانية، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الأحد.

AFP


وقال الاتحاد الإيراني في بيان "بناءً على المراجعة الفنية والخبراء والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، تم اختيار السيد أمير قلعة ناويي، المدرب القيّم لبلدنا، كالمدرب الأول للمنتخب الوطني لكرة القدم".

ولم يعطِ الاتحاد الإيراني المزيد من التفاصيل بشأن العقد، لكن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أفادت أنّ "عقده مع اتحاد كرة القدم سيكون بدايةً حتى نهاية كأس آسيا (المقررة مطلع عام 2024)، وإذا اتفق الطرفان، فسيتم تمديد هذا العقد حتى نهاية كأس العالم (2026)".

ويخلف قلعة نويي (59 عامًا) البرتغالي كيروش الذي غادر إيران بعد فشل "تيم ملّي" في تجاوز دور المجموعات لكأس العالم 2022 أواخر العام الماضي والذي عين مدربًا لقطر الشهر الماضي.

وسبق أن أشرف قلعة نويي على منتخب ايران بين 2006 و2007.
 

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