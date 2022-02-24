تعليق منافسات الدوري الأوكراني

من قبل beIN SPORTS February 24, 2022 12:04 أعلنت رابطة الدوري الأوكراني تعليق منافسات الدوري المحلي بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة عقب انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.