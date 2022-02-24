تعليق منافسات الدوري الأوكراني من قبل beIN SPORTS February 24, 2022 12:04 أعلنت رابطة الدوري الأوكراني تعليق منافسات الدوري المحلي بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة عقب انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا. Reuters روسيا أوكرانيا السابق الفرنسي جيريس مدرباً لمنتخب كو اقرأ التالي آخر الأحداث February 24, 2022 12:04 تعليق منافسات الدوري الأوكراني February 24, 2022 11:24 رئيس الاتحاد السويدي يستبعد اللعب مع روسيا February 24, 2022 11:07 "يويفا" يبحث خطة طوارئ لنقل نهائي دوري الأبطال February 24, 2022 10:25 مباراة برشلونة ونابولي – التغطية الخاصة February 24, 2022 10:09 ريال مدريد يفتتح أكاديمية في مسقط February 24, 2022 09:03 كونتي يلمح الى إمكانية الاستقالة February 23, 2022 23:23 فيليكس: "قدّمنا مباراة جيّدة" February 23, 2022 23:03 مانشستر يونايتد يخطف التعادل من أتلتيكو مدريد February 23, 2022 22:41 موقعة بنفيكا وأياكس تنتهي على وقع التعادل February 23, 2022 22:12 ليفربول يتجاوز ليدز بنصف دزينة وصلاح يتألق