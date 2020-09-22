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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

تعليق عودة محتملة للجماهير إلى الملاعب البريطانية بسبب ارتفاع حالات كورونا

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أعلن وزير الدولة البريطاني مايكل غوف الثلاثاء أنّه سيتم تعليق المخطط الذي يسمح بعودة مرحلية وجزئية للجماهير إلى الملاعب في مختلف الرياضات في البلاد اعتباراً من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد.

AFP

وأقيمت بعض الاختبارات في مختلف المنافسات حيث تمّ السماح بتواجد ألف شخص كحد أقصى في المدرجات، كتجربة لعودة الجماهير بشكل أكبر اعتباراً من بداية الشهر المقبل.

إلا أنّ غوف اعتبر أنّ: "إعادة فتح (الملاعب) لأعداد كبيرة" لن تكون ملائمة في الوقت الراهن، ما يشكل نكسة
كبيرة للاتحادات الرياضية والأندية التي تعاني من تداعيات مالية قاسية جراء "كوفيد-19".

وقال في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي": "كنا نبحث في برنامج مرحلي لعودة المزيد من الجماهير، ولكن الأمر لم يتعلق أبداً بملاعب ممتلئة بالمشجعين".

وتابع: "نبحث راهناً في كيفية إيقاف هذا البرنامج مؤقتاً ولكن ما نريد القيام به هو ضمان عودة المزيد من الجماهير ما إن تسمح الظروف بذلك".

واستكملت غالبية المنافسات في بريطانيا، بما فيها الدوري الممتاز لكرة القدم، خلف أبواب موصدة منذ استئنافها في وقت سابق من هذا العام إثر توقف قسري بسبب الجائحة.

وحذّر مسؤولون رياضيون من خسائر فادحة وهائلة بسبب توقف الايرادات من بيع التذاكر.

وأشارت تقارير صحافية أن قادة من أكثر من مئة اتحاد توجهوا برسالة مكتوبة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طالبوا فيها بتمويل طارئ.

وشدّد المدير التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز في وقت سابق من الشهر الحالي على أهمية عودة قريبة للجماهير إلى الملاعب نظراً لما تواجهه الأندية من خسائر كبيرة.

وقال في تصريح لشبكة "بي بي سي" إنّه "علينا إعادة المشجعين إلى الملعب في أسرع وقت ممكن - هذا هو الشيء الكبير المفقود، اقتصادياً أو غير ذلك - نحن بحاجة إلى المشجعين مرة أخرى داخل الملاعب لجميع الأسباب وهي الأولوية الأولى".

الدوري الإنكليزي الممتاز فيروس كورونا
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