تعليق عودة محتملة للجماهير إلى الملاعب البريطانية بسبب ارتفاع حالات كورونا

وأقيمت بعض الاختبارات في مختلف المنافسات حيث تمّ السماح بتواجد ألف شخص كحد أقصى في المدرجات، كتجربة لعودة الجماهير بشكل أكبر اعتباراً من بداية الشهر المقبل.



إلا أنّ غوف اعتبر أنّ: "إعادة فتح (الملاعب) لأعداد كبيرة" لن تكون ملائمة في الوقت الراهن، ما يشكل نكسة

كبيرة للاتحادات الرياضية والأندية التي تعاني من تداعيات مالية قاسية جراء "كوفيد-19".

وقال في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي": "كنا نبحث في برنامج مرحلي لعودة المزيد من الجماهير، ولكن الأمر لم يتعلق أبداً بملاعب ممتلئة بالمشجعين".

وتابع: "نبحث راهناً في كيفية إيقاف هذا البرنامج مؤقتاً ولكن ما نريد القيام به هو ضمان عودة المزيد من الجماهير ما إن تسمح الظروف بذلك".

واستكملت غالبية المنافسات في بريطانيا، بما فيها الدوري الممتاز لكرة القدم، خلف أبواب موصدة منذ استئنافها في وقت سابق من هذا العام إثر توقف قسري بسبب الجائحة.

وحذّر مسؤولون رياضيون من خسائر فادحة وهائلة بسبب توقف الايرادات من بيع التذاكر.

وأشارت تقارير صحافية أن قادة من أكثر من مئة اتحاد توجهوا برسالة مكتوبة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طالبوا فيها بتمويل طارئ.

وشدّد المدير التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز في وقت سابق من الشهر الحالي على أهمية عودة قريبة للجماهير إلى الملاعب نظراً لما تواجهه الأندية من خسائر كبيرة.

وقال في تصريح لشبكة "بي بي سي" إنّه "علينا إعادة المشجعين إلى الملعب في أسرع وقت ممكن - هذا هو الشيء الكبير المفقود، اقتصادياً أو غير ذلك - نحن بحاجة إلى المشجعين مرة أخرى داخل الملاعب لجميع الأسباب وهي الأولوية الأولى".