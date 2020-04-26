تعليق النشاط الكروي في طاجيكستان بسبب كورونا

وطاجيكستان واحدة من دول قليلة استمر فها موسم كرة القدم رغم تفشي العدوى وجاء قرار التعليق بعد تحرك الحكومة لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة تجنبا لانتشار الفيروس في أراضيها.

وقال اتحاد طاجيكستان لكرة القدم إن تعليق المباريات سيبدأ من يوم الاثنين على أن تقام مباريات يوم الأحد بدون جمهور كما حدث في المباريات السابقة.

ولم تعلن طاجيكستان المجاورة للصين عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا رغم وجود مئات من الحالات في دول مجاورة أخرى كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق.

ويوم السبت قررت حكومة طاجيكستان إغلاق المدارس لمدة أسبوعين ووقف تصدير الحبوب والبقوليات لتأمين الاحتياجات المحلية.