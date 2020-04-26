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كرة القدم

تعليق النشاط الكروي في طاجيكستان بسبب كورونا

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علّقت طاجيكستان يوم الأحد النشاط الكروي المحلي حتى العاشر من أيار/مايو المقبل في ظل استمرار تفشي وباء كورونا حول العالم.

Reuters

وطاجيكستان واحدة من دول قليلة استمر فها موسم كرة القدم رغم تفشي العدوى وجاء قرار التعليق بعد تحرك الحكومة لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة تجنبا لانتشار الفيروس في أراضيها.

وقال اتحاد طاجيكستان لكرة القدم إن تعليق المباريات سيبدأ من يوم الاثنين على أن تقام مباريات يوم الأحد بدون جمهور كما حدث في المباريات السابقة.

ولم تعلن طاجيكستان المجاورة للصين عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا رغم وجود مئات من الحالات في دول مجاورة أخرى كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق.

ويوم السبت قررت حكومة طاجيكستان إغلاق المدارس لمدة أسبوعين ووقف تصدير الحبوب والبقوليات لتأمين الاحتياجات المحلية. 

فيروس كورونا
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