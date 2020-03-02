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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

تعليق الدوري السويسري حتى 23 آذار/مارس بسبب فيروس كورونا

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انضمت سويسرا إلى لائحة الدول التي اضطرت إلى إدخال تعديلات على روزناماتها الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم، وذلك بعد أن قررت رابطة دوري كرة القدم تعليق منافسات الدرجتين الأولى والثانية حتى 23 آذار/مارس الحالي.

AFP

وذكرت الرابطة في بيان "هذا الإثنين، وبعد اجتماع، قرّرت الأندية العشرين في الدوري السويسري لكرة القدم (أندية الدرجتين الأولى والثانية) تعليق البطولة حتى 23 آذار/مارس".

ويأتي تعليق دوري الدرجتين بسبب القرار الذي اتخذته الجمعة السلطات المحلية بمنع التجمعات التي تزيد عن ألف شخص تجنباً لانتشار فيروس كورونا الذي أرخى بظلاله على الكثير من الأحداث الرياضية حول العالم، لاسيما في قارتي آسيا حيث ظهر الفيروس بداية في الصين قبل ان يتمدد إلى دول مثل كوريا الجنوبية واليابان إيران والبحرين والكويت وغيرها، وصولاً إلى أوروبا حيث تعدّ إيطاليا من الدول الأكثر تضرراً.

وارتأت رابطة الدوري إرجاء المباريات عوضاً عن خوضها من دون جمهور لأسباب مادية تتعلق بالمردود المالي، بحسب ما أفادت.

كما اتخذت السلطات المعنية في سويسرا قرار إرجاء الأدوار النهائية لدوري الهوكي، الرياضة التي تعتبر من الأكثر شعبية في البلاد، وذلك حتى 15 آذار/مارس بحسب ما أعلنت الإثنين رابطة الدوري.

الدوري السويسري فيروس كورونا
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