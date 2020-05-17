تعثر فرق الصدارة يشعل منافسة الصعود إلى البوندسليغا



استكملت مباريات المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم اليوم الأحد بنتائج مفاجئة لفرق المقدمة.

واستمرت مباريات الدوري الألماني للدرجتين الثانية والأولى في اللعب لليوم الثاني توالياً دون مشاكل ومع وجود بعض المتغيرات، بعد أن تسبب فيروس كورونا بإيقاف النشاط الرياضي في معظم دول العالم لقرابة شهرين.

وتعادل المتصدر أرمينيا بيلفيلد (52 نقطة) في الوقت القاتل مع أوسنابروك 1-1 بعدما بقي متقدماً حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ولم يستثمر شتوتغارت الوصيف السابق تعثر المتصدر، بل إنّه خسر أمام ويهين ويسبادين 2-1 وأصبح ثالثاً (45 نقطة) بفارق الأهداف فقط عن هامبورغ الذي بات ثانياً بتعادله مع غريوثر فوث (2-2).

وفي آخر مباريات اليوم فاز باولي على نورنبرغ 1-0، فيما تأجلت مباراة هانوفر ودينامو دريسدن عقب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الأخير منذ أيام.

ويصعد الأول والثاني مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى فيما يلعب الثالث مع صاحب المركز السادس عشر في دوري الدرجة الأولى لتحديد المتأهل الأخير إلى البوندسليغا.