تعادل إيجابي بين البحرين والعراق مع انطلاق التصفيات الآسيوية

أهدر المنتخب البحريني نقطتين ثمينتين بتعادله مع العراق 1-1 الخميس على استاد البحرين الوطني بالرفاع ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وكان المنتخب البحريني في طريقه إلى تجديد فوزه على العراق بعدما كان تغلب عليه في كربلاء في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا، عندما تقدم بهدف كميل الأسود منذ الدقيقة التاسعة حتى الدقيقة 85 التي شهدت إدراك العراق للتعادل بواسطة مهند علي.

وتساوى المنتخبان في صدارة المجموعة بنقطة واحدة إلى جانب كمبوديا وهونغ كونغ اللتين تعادلتا بالنتيجة ذاتها.

وتضم المجموعة أيضاً إيران المرشحة بقوة للصدارة.

وفي الجولة الثانية الثلاثاء المقبل، تستضيف كمبوديا البحرين على الملعب الأولمبي في فنوم بينه، فيما تستضيف هونغ كونغ المنتخب الإيراني.

وشهدت المباراة بداية قوية من صاحب الأرض الذي هدّد المنتخب العراقي من خلال تسديدة مباغتة للأسود من خارج منطقة الجزاء مرت من بين أقدام الحارس العراقي محمد حميد وعانقت الشباك (9).

وحاول المنتخب العراقي العودة للمباراة وإدراك التعادل، ولكن لاعبي البحرين أغلقوا جميع المنافذ وكانوا أقرب لتعزيز تقدمهم بهدف ثان بعد تمريرة متقنة من علي حرم إلى علي المدن الذي انفرد بالحارس محمد حميد وسدد في الزاوية البعيدة لكن الأخير تألق في إبعادها إلى ركنية (38).

وفي الشوط الثاني دفع مدرب العراق السلوفيني سريشكو كاتانيتش ببشار رسن وحسين علي لتعزيز خط الهجوم ثم استبدل الأخير بهمام طارق، لكنه اصطدم بصمود صاحب الأرض الذي اعتمد على الهجمات المرتدة ولاحت له عدة فرص كان أخطرها عن طريق البديل سامي الحسيني الذي تلقى تمريرة من البديل عبدالله يوسف فسددها بقوة أبعدها الحارس محمد حميد خارج الملعب (80).

لكن المنتخب العراقي نجح في الدقائق الأخيرة في خطف هدف التعادل من كرة عرضية وصلت داخل المنطقة إلى مهند علي الذي سددها قوية على يسار سيد محمد جعفر (85).