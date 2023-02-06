تضامن عالمي مع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

وضرب زلزال وسط تركيا وشمال غرب سوريا صباح اليوم الإثنين وبلغت قوته 7.8 درجة وتسبب بانهيار بنايات في أنحاء المنطقة.

وأصدر ريال مدريد الإسباني بياناً جاء فيه: "يعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن قلقهم العميق وتضامنهم بعد الكارثة التي تعاني منها تركيا وسوريا حالياً نتيجة الزلزال الذي ضرب البلدين في الساعات القليلة الماضية".



وتابع: "ينقل نادينا تعازيه ومودته لأقارب القتلى، وبالمثل يتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين ننقل إليهم كل قوتنا مودتنا".

وغرّد برشلونة في حسابه الرسمي على تويتر: "يعرب نادي برشلونة عن تعازيه لأسرة وأصدقاء كل من فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ويتمنى الشفاء لجميع المصابين والمتضررين".

وانضم كل من أتلتيكو مدريد وقاديش الإسبانيين وبوروسيا دورتموند الألماني وأستون فيلا الإنكليزي إلى قائمة الأندية التي شاركت الضحايا معاناتهم.

🙏🏼🙏🏼🙏🏼 قلوبنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.



نتمنى الشفاء العاجل للمصابين .



تضامننا مع تركيا وسوريا 🙏 pic.twitter.com/sI9eJJJ66f — نادي قاديش لكرة القدم 🇪🇸 (@Cadiz_CFArab) February 6, 2023

نادي أستون فيلا يعزي في ضحايا الزلزال الذي وقع في سوريا وتركيا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. — أستون فيلا (@AVFCArabia) February 6, 2023

وأبدى الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تضامنه مع الشعبين السوري والتركي مقدماً التعازي لجميع المتضررين.

وغرّد الكرواتي مودريتش والبرتغالي بيبي بالتضامن مع سوريا وتركيا.

Turkey and Syria 🙏🏻 — Pepe (@officialpepe) February 6, 2023

وغرّد المدرب التونسي نبيل معلول بالدعاء للشعبين السوري والتركي.