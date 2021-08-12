English
العربية
الدوري الفرنسي
كرة القدم

تصنيف الفيفا: صعود لافت لمنتخب قطر وتقدم إيطاليا

من قبل

أثمرت النتائج التاريخية التي حققها منتخب قطر في كأس الكونكاكاف الذهبية عن صعود لافت للعنابي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس.

AFP

وبات منتخب قطر الذي وصل إلى نصف نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية في المركز الثاني والأربعين عالمياً بعد أن كان في المركز الثامن والخمسين في تصنيف أواخر أيار/مايو الفائت.

وذلّل أبطال آسيا الفارق مع المنتخبات الآسيوية المتقدمة في التصنيف مثل اليابان الأولى آسيوياً (24 عالمياً) وإيران (26 عالمياً) وأستراليا (35 عالمياً) وكوريا الجنوبية (36 عالمياً).

وأتى المنتخب السعودي في المركز السادس آسيوياً و61 عالمياً تلاه منتخب الإمارات 68 والعراق 70 والصين 71 وعمان 79 وسوريا 80 عالمياً.

وفيما يتعلق بالقارة الأفريقية فقد تصدر منتخب السنغال (21 عالمياً) ومن ثم تونس 28 والجزائر 30 والمغرب 32 ونيجيريا 34 ومصر 46 عالمياً.

ونال منتخب إيطاليا مكافأة الفوز ببطولة أمم أوروبا يورو 2020 وبات في المركز الخامس عالمياً فيما استمر منتخب بلجيكا في الصدارة وتقدمت البرازيل للمركز الثاني أمام فرنسا الثالثة وإنكلترا الرابعة.

وكان من اللافت تقدم أميركا المتوجة بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية 10 مراكز لتصبح في المركز العاشر عالمياً.

منتخب إيطاليا تصنيف الفيفا منتخب قطر
السابق كورونا يفتك بفريق ماينتس عشية
اقرأ
كورونا يفتك بفريق ماينتس عشية انطلاق الموسم الجديد
التالي بافار يغيب لعدة أسابيع عن باير
اقرأ
بافار يغيب لعدة أسابيع عن بايرن ميونيخ

آخر الأحداث

>