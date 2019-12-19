تصنيف الفيفا: بلجيكا تؤمن الصدارة وقطر تتقدم بخطى حثيثة

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن بلجيكا حصدت لقب منتخب العام للمرة الثانية على التوالي عقب احتفاظها بالمركز الأول في أحدث تصنيف عالمي صدر اليوم الخميس متفوقة على فرنسا بطلة العالم.

وفازت بلجيكا، التي حلت في المركز الثالث في كأس العالم العام الماضي في روسيا، بكافة مبارياتها الرسمية العشر في 2019.

وحلّت إنكلترا في المركز الرابع خلف البرازيل الثالثة بينما احتلت أوروغواي المركز الخامس.

وجاء منتخب الأرجنتين في المركز التاسع متفوقا على كولومبيا التي حلت في المركز العاشر هذا العام بينما جاءت سويسرا في المركز 12 وإيطاليا في المركز 13 وألمانيا في المركز 15 والدنمارك في المركز 16.

وأنهى المنتخب التونسي العام في صدارة المنتخبات العربية حيث احتل المركز الـ27 عالميا والثاني إفريقيا خلف المنتخب السنغالي (20).

وكانت قطر، التي تستضيف كأس العالم 2022، أكثر المنتخبات تقدما خلال العام الذي توجت فيه بلقب كأس آسيا، بتقدمها 38 مركزا لتحتل المركز 55 بعدما حصدت 138 نقطة.

وتقدمت الجزائر، بطلة إفريقيا، 32 مركزا لتنهي العام في المركز 35 بينما قفزت اليابان 22 مركزا لتحتل المركز 28 بنهاية 2019.

