العربية
English
كأس العالم للأندية
كرة القدم

تصنيف الفيفا: بلجيكا تؤمن الصدارة وقطر تتقدم بخطى حثيثة

أنهت بلجيكا عام 2019 في صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، للعام الثاني على التوالي في حين حققت قطر صعوداً ملفتاً وباتت أكثر المنتخبات تقدماً في التصنيف هذا العام.

Reuters

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن بلجيكا حصدت لقب منتخب العام للمرة الثانية على التوالي عقب احتفاظها بالمركز الأول في أحدث تصنيف عالمي صدر اليوم الخميس متفوقة على فرنسا بطلة العالم.

وفازت بلجيكا، التي حلت في المركز الثالث في كأس العالم العام الماضي في روسيا، بكافة مبارياتها الرسمية العشر في 2019.  

وحلّت إنكلترا في المركز الرابع خلف البرازيل الثالثة بينما احتلت أوروغواي المركز الخامس.  

وجاء منتخب الأرجنتين في المركز التاسع متفوقا على كولومبيا التي حلت في المركز العاشر هذا العام بينما جاءت سويسرا في المركز 12 وإيطاليا في المركز 13 وألمانيا في المركز 15 والدنمارك في المركز 16.  

وأنهى المنتخب التونسي العام في صدارة المنتخبات العربية حيث احتل المركز الـ27 عالميا والثاني إفريقيا خلف المنتخب السنغالي (20).

وكانت قطر، التي تستضيف كأس العالم 2022، أكثر المنتخبات تقدما خلال العام الذي توجت فيه بلقب كأس آسيا، بتقدمها 38 مركزا لتحتل المركز 55 بعدما حصدت 138 نقطة.  

وتقدمت الجزائر، بطلة إفريقيا، 32 مركزا لتنهي العام في المركز 35 بينما قفزت اليابان 22 مركزا لتحتل المركز 28 بنهاية 2019.   
 

بلجيكا قطر
السابق جوليو سيزار يشيد بقطر ويتحدّث
اقرأ
جوليو سيزار يشيد بقطر ويتحدّث عن ميسي
التالي

آخر الأحداث