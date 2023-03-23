تصفيات يورو 2024: كاين يدخل التاريخ بفوز إنكليزي مثير على إيطاليا

وفيما كانت أكبر المنتخبات الغائبة عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ لإخفاقها بالتصفيات، استهلت إيطاليا حملة الدفاع عن لقبها بخسارة غير مرتقبة في نابولي، في إعادة لنسخة 2020 التي أقيمت في 2021، حيث غنم "سكوادرا أتزورا" اللقب بركلات الترجيح.

ورغم إخفاق عدم التأهل إلى المونديال، بقي روبرتو مانشيني مدرّباً واستدعى وجوهاً جديدة، بينها ماتيو ريتيغي (23 عاماً).

وعلى ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في مدينة نابولي، افتتح "الأسود الثلاثة" التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق لاعب وست هام ديكلان رايس الذي تابع في الشباك تسديدة من كاين صدها الحارس جانلويجي دوناروما.

وقبل نهاية الشوط الأول، منح حكم المباراة ركلة جزاء للإنكليز بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (في إيه آر)، ترجمها كاين هدفاً (44).

وبهذا الهدف، بات كاين الهداف التاريخي للمنتخب الإنكليزي لكرة القدم برصيد 54 هدفاً دولياً.

وفي الشوط الثاني من المباراة، سجّل ريتيغي هدف تقليص الفارق لإيطاليا (56)، وهو أول هدف دولي له في أول مشاركة مع المنتخب الإيطالي.

وشهدت المباراة طرد لاعب مانشستر يونايتد لوك شو بعد تلقيه بطاقتين صفراويين في غضون دقيقتين (78 و80)، لكن النتيجة النهائية بقيت لصالح الإنكليز.

رونالدو يصنع التاريخ

قاد النجم كريستيانو رونالدو ، محترف النصر السعودي، المنتخب البرتغالي لانطلاقة قوية في بداية مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 إذ تغلب على ضيفه منتخب ليشتنشتاين برباعية نظيفة.

وتناوب على تسجيل أهداف البرتغال كل من جواو كانسيلو (8) وبرناردو سيلفا (47) وكريستيانو رونالدو (51 من ركلة جزاء و63).

وبذلك حصد المنتخب البرتغالي أول ثلاث نقاط له في المجموعة العاشرة، التي شهدت اليوم أيضا فوز منتخب البوسنة والهرسك على نظيره الأيسلندي 3-0، وتعادل سلوفاكيا مع لوكسمبورغ دون أهداف.

ورفع رونالدو رصيده إلى 120 هدفا معززا رقمه القياسي لعدد الأهداف الدولية، وذلك في المباراة التي انفرد بها بالرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية (197).

أما في المجموعة الثامنة، فحققت الدنمارك فوزاً على فنلندا 3-1 فيما خسرت كازاخستان أمام سلوفينيا 1-2، وسان مارينو أمام أيرلندا الشمالية 0-2.







