تصفيات يورو 2024: فرنسا تكتسح هولندا برباعية نظيفة في مستهل المشوار

وسجل أنطوان غريزمان (2)، دايو أوباميكانو (8) وكيليان مبابي (21 و88) في مباراته الأولى كقائد، أهداف المنتخب الفرنسي، متجاوزا بهدفه الـ38 مع المنتخب رقم كريم بنزيمة.

وحرم الحارس مايك مينيان خليفة القائد المعتزل هوغو لوريس هولندا من هدف شرفي عندما تصدى لركلة جزاء نفذها ممفيس ديباي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وخاض المنتخبان أول مباراة لهما منذ مونديال قطر 2022 أواخر العام الماضي، عندما تنازلت فرنسا عن لقبها بخسارتها بركلات الترجيح في نهائي مجنون أمام الأرجنتين (الوقتان الأصلي والإضافي 3-3) التي كانت أقصت هولندا من ربع النهائي بالسلاح ذاته.

وأبقى الاتحاد الفرنسي على ثقته بالمدرب ديدييه ديشان رغم الهزيمة في النهائي الذي سجل فيه مبابي ثلاثية، بعد أن قاده إلى لقب مونديال روسيا 2018، فيما عاد رونالد كومان إلى رأس الجهاز الفني لهولندا بعد رحيل المخضرم لويس فان خال بعد المونديال.

وأحرز مبابي، هداف مونديال قطر بثمانية أهداف، هدفين ليتجاوز رقم بنزيمة (37) ويصبح في جعبته 38 هدفًا.

ويتخلف ابن الـ24 عامًا فقط عن أوليفييه جيرو (53)، تييري هنري (51)، أنطوان غريزمان (43) وميشال بلاتيني (41).

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، فازت اليونان على مضيفها منتخب جبل طارق المتواضع 3-0، فيما غابت جمهورية أيرلندا عن هذه الجولة.

ثلاثية لوكاكو تقود بلجيكا إلى فوز ثمين في بداية مشوارها مع تيديسكو

سجل مهاجم إنتر الإيطالي روميلو لوكاكو ثلاثية وقاد منتخب بلاده بلجيكا إلى فوز ثمين على مضيفه السويدي 3-0، في مستهل مشواره في تصفيات كأس أوروبا 2024 وعهد مدربه الجديد الألماني-الإيطالي دومينيكو تيديسكو الجمعة على ملعب "فراندز أرينا" في سولنا ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وسجل لوكاكو الهاتريك في الدقائق 35 و49 و83.

وفي المجموعة ذاتها، أكرمت النمسا وفادة ضيفتها أذربيجان عندما تغلبت عليها 4-1.

وتصدرت النمسا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام بلجيكا.

في المجموعة الخامسة، فازت جمهورية التشيك على ضيفتها بولندا 3-1، وتعادلت مولدوفا مع جزر فارو 1-1.

وفي السابعة، فازت صربيا على ضيفتها ليتوانيا 2-0، ومونتينيغرو على مضيفته بلغاريا 1-0.







