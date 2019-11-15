تصفيات كأس اوروبا 2020: سويسرا تعزز حظوظها والدنمارك في حاجة الى نقطة

عززت سويسرا من حظوظها في بلوغ نهائيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم بفوزها على جورجيا 1-صفر ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فيما سحقت الدنمارك جبل طارق بسداسية نظيفة وباتت بحاجة الى نقطة واحدة للتأهل إلى العرس القاري.

وتتصدر الدنمارك المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سويسرا، لكن الاولى تخوض مباراة صعبة للغاية في الجولة الاخيرة امام منافسة رئيسية لها على احدى البطاقتين وهي جمهورية ايرلندا صاحبة 12 نقطة والتي تحتاج الى الفوز في دبلن ولا شيء سواه لتتأهل على حساب الدنمارك، في حين تواجه سويسرا جبل طارق المتواضعة.

وسجل كل من روبرت سكوف (12 و64) وكريستيان اريكسن (85 و90) ثنائية، واضاف كريستيان غيتكاير (47) ومارتن برايثوايت (51) الهدفين الاخرين.

اما سويسرا فسجل سيدريك ايلتن الهدف الوحيد في مرمى جورجيا في الدقيقة 77.



