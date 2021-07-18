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بطولة أمم أوروبا 2020
كرة القدم

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: زامبيا تتخلّى عن مدرّبها الصربي سريدوييفيتش

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أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم الأحد أنه تخلّى "باتفاق متبادل" عن خدمات مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش، بعد سلسلة من النتائج السيئة للمنتخب الوطني.

AFP

وقال الاتحاد في بيان قبل شهر ونصف الشهر من انطلاق الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: "بعد اجتماع بين الاتحاد والمدرب، خلصنا إلى أنه من مصلحة الطرفين إنهاء التعاون".

وسبق للمدرب الصربي البالغ من العمر 51 عامًا والذي كان لاعباً دولياً في صفوف المنتخب اليوغوسلافي، تدريب العديد من الأندية والمنتخبات في القارة السمراء بينها فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي (مرّتان)، الزمالك المصري، منتخبا رواندا وأوغندا.

واستلم سريدوييفيتش الإدارة الفنية للمنتخب الزامبي في شباط/فبراير 2020، وأخفق في قيادة بطل القارة السمراء عام 2012 إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في الكاميرون. 

وأوقعت قرعة الدور الثاني من تصفيات المونديال، زامبيا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب تونس وموريتانيا وغينيا الاستوائية.

ويتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى الدور الفاصل المؤهل للعرس العالمي.

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