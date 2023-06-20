تصفيات كأس أمم إفريقيا: غينيا تلحق بركب المتأهلين



ورفعت كل من إثيوبيا ومالاوي رصيدها إلى أربع نقاط وخرجتا خاليتي الوفاض بعدما ابتعدتا بفارق خمس نقاط خلف غينيا الثانية والتي لحقت بمصر متصدرة المجموعة إلى النهائيات.

وستكون مباراتا مالاوي مع غينيا، ومصر مع إثيوبيا هامشيتين في الجولة الأخيرة.

وفي المجموعة الثالثة، أبقت بوروندي على حظوظها في التأهل إلى النهائيات بفوزها الصعب على ضيفتها ناميبيا المتصدرة 3-2.

وهو الفوز الأول لبوروندي في التصفيات بعد تعادل وخسارة فعززت موقعها في المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق المواجهة المباشرة خلف الكاميرون الثانية ومنافستها في الجولة السادسة الأخيرة وبفارق نقطة واحدة خلف ناميبيا التي أكملت مبارياتها وكانت بحاجة إلى التعادل لحسم تأهلها.

وتضم المجموعة ثلاثة منتخبات فقط بعد استبعاد كينيا من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب تدخلات حكومية بشؤون الاتحاد المحلي.



