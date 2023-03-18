تصفيات كأس أمم إفريقيا: عودة "كهربا" إلى منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي

وأعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، السبت تشكيلة من 24 لاعباً، يتقدمها نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، وشهدت عودة كهربا (28 عاماً) الغائب عن قائمة "الفراعنة" منذ مونديال روسيا 2018، لأسباب فنية وعقوبة إيقافه ستة أشهر من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد وانتقاله إلى فريق برتغالي ثم العودة للانضمام إلى النادي الأهلي.

وتحدّث فيتوريا عن عودة "كهربا": "أبهرني بتحركاته ولمساته، ويستحق الانضمام للمنتخب، كما أن تسجيله ثلاثة أهداف في مواجهة القطن الكاميروني أمس (في دوري أبطال إفريقيا) دعم قراري".

ويتذيّل منتخب مصر ترتيب مجموعته الرابعة التي تضم إثيوبيا وغينيا ومالاوي، بثلاث نقاط من فوز على غينيا 1-0 وخسارة أمام إثيوبيا 0-2. واللافت أن المنتخبات الأربعة للمجموعة تملك 3 نقاط من مباراتين.

وعاد مصطفى فتحي لاعب بيراميدز للقائمة منذ بطولة كأس العرب.

وفيما يأتي التشكيلة:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

- الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال

- الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد "زيزو"، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر

-الهجوم: مصطفى محمد، محمود عبد المنعم "كهربا"، أحمد حسن "كوكا"

