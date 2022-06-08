ويتنافس 24 منتخبًا على 11 بطاقة متبقية مؤهلة إلى البطولة القارية بعد أن ضمن 13 التواجد في النهائيات.

وتمّ تقسيم منتخبات الدور الثالث على ست مجموعات، وتقام بنظام التجمع في ستة بلدان أيام 8 و11 و14 حزيران/يونيو الجاري.

على استاد الاتحاد المنغولي حيث أقيمت المباراتان، سجل البديل عُدي دباغ، مهاجم أروكا البرتغالي، الهدف الوحيد للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 85 من ركلة جزاء ليمنح بلاده ثلاث نقاط ثمينة كون الدور سيقام على ثلاث جولات لا الست التقليدية ذهابًا وإيابًا، فيما تحتل كل من اليمن والفيليبين المركز الثاني بنقطة ومنغوليا من دون رصيد.

في ماليزيا حيث تقام مباريات المجموعة الخامسة على ملعب بوكيت جليل الوطني في العاصمة كوالالمبور، فاز المنتخب البحريني على بنغلادش 2-صفر، بهدفي علي حرم (33) وكميل الأسود (42).

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الست.

وكانت منتخبات الصين واليابان وسوريا وقطر حاملة اللقب وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها.

