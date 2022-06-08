English
العربية
تصفيات كأس العالم
كرة القدم

تصفيات كأس آسيا 2023: بداية موفقة لفلسطين والبحرين

من قبل

تفوق المنتخب الفلسطيني 1-صفر على نظيره المنغولي في تصفيات الدور النهائي المؤهل لكأس آسيا 2023 عن المجموعة الثانية التي شهدت تعادل اليمن سلبًا مع الفيليبين فيما تفوق المنتخب البحريني 2-صفر على بنغلادش في الخامسة.

AFP

ويتنافس 24 منتخبًا على 11 بطاقة متبقية مؤهلة إلى البطولة القارية بعد أن ضمن 13 التواجد في النهائيات.

وتمّ تقسيم منتخبات الدور الثالث على ست مجموعات، وتقام بنظام التجمع في ستة بلدان أيام 8 و11 و14 حزيران/يونيو الجاري.

على استاد الاتحاد المنغولي حيث أقيمت المباراتان، سجل البديل عُدي دباغ، مهاجم أروكا البرتغالي، الهدف الوحيد للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 85 من ركلة جزاء ليمنح بلاده ثلاث نقاط ثمينة كون الدور سيقام على ثلاث جولات لا الست التقليدية ذهابًا وإيابًا، فيما تحتل كل من اليمن والفيليبين المركز الثاني بنقطة ومنغوليا من دون رصيد.

في ماليزيا حيث تقام مباريات المجموعة الخامسة على ملعب بوكيت جليل الوطني في العاصمة كوالالمبور، فاز المنتخب البحريني على بنغلادش 2-صفر، بهدفي علي حرم (33) وكميل الأسود (42).

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الست.

وكانت منتخبات الصين واليابان وسوريا وقطر حاملة اللقب وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها.
 

المنتخب البحريني المنتخب اليمني تصفيات كأس آسيا المنتخب الفلسطيني كأس آسيا 2023
السابق جلال القادري مدرب المنتخب التو
اقرأ
جلال القادري مدرب المنتخب التونسي في لقاء خاص مع beIN SPORTS
التالي
-

آخر الأحداث

>