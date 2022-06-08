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كرة القدم

تصفيات أمم إفريقيا 2023: مدرب السنغال مع تأجيل جولتي سبتمبر

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طالب مدرب منتخب السنغال لكرة القدم أليو سيسيه بتأجيل مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كرة القدم المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل، إفساحاً بالمجال أمام منتخبات القارة بالإعداد الجيد لكأس العالم FIFA قطر 2022™ المقرر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

AFP

قال سيسيه الثلاثاء في حديث إلى الصحافيين "الأفضل لمساعدة المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى المونديال، هو توقف التصفيات في أيلول/سبتمبر وإفساح المجال للمنتخبات بالتحضير".

واقترح مدرب بطل القارة إقامة مباريات ودية للمنتخبات المتأهلة بدلاً من التصفيات "وإلا لن نستعد كما يجب. يتعين على الاتحاد الإفريقي (التصرّف). اعتقد انه يمكن ايجاد حل لإرجاء التصفيات".

ومن المقرر إقامة جولتين في أيلول/سبتمبر، ضمن التصفيات القارية للبطولة المقررة في كوت ديفوار عام 2023.

ويتصدر السنغال قائمة ممثلي إفريقيا، بعد إحرازه اللقب القاري في شباط/فبراير الماضي، إلى جانب الكاميرون، المغرب، تونس وغانا.

                  

تصفيات كأس أمم أفريقيا المنتخب السنغالي أليو سيسيه
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