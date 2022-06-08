تصفيات أمم إفريقيا 2023: مدرب السنغال مع تأجيل جولتي سبتمبر

قال سيسيه الثلاثاء في حديث إلى الصحافيين "الأفضل لمساعدة المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى المونديال، هو توقف التصفيات في أيلول/سبتمبر وإفساح المجال للمنتخبات بالتحضير".

واقترح مدرب بطل القارة إقامة مباريات ودية للمنتخبات المتأهلة بدلاً من التصفيات "وإلا لن نستعد كما يجب. يتعين على الاتحاد الإفريقي (التصرّف). اعتقد انه يمكن ايجاد حل لإرجاء التصفيات".

ومن المقرر إقامة جولتين في أيلول/سبتمبر، ضمن التصفيات القارية للبطولة المقررة في كوت ديفوار عام 2023.

ويتصدر السنغال قائمة ممثلي إفريقيا، بعد إحرازه اللقب القاري في شباط/فبراير الماضي، إلى جانب الكاميرون، المغرب، تونس وغانا.



