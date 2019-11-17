تصفيات أمم إفريقيا 2021 - انتصارات لكبار القارة خارج القواعد

وحققت السنغال فوزاً عريضاً على إيسواتيني 4-1 ضمن منافسات المجموعة التاسعة في مباراة فرض فيها مهاجم الأول فامارا دييدهيو نفسه نجماً للمباراة، بتسجيله ثلاثية على مدى تسع دقائق في منتصف الشوط الثاني ليضع فريقه على طريق الفوز.

وجاءت أهداف دييدهيو في الدقائق 58 و65 و67 وأضاف باب أليون ندياي الرابع (76)، في حين سجل فانيلو مامبا هدف إسواتيني الوحيد في الدقيقة 70 قبل أن يطرد بعد ثلاث دقائق.

وشارك نجم ليفربول ساديو ماني أحد المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في العام 2019 في مطلع الشوط الثاني فزادت الفعالية في خط الهجوم.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب الكونغو على غينيا بيساو بثلاثية نظيفة.

وتصدّرت السنغال بالعلامة الكاملة بعد فوزها في الجولة الأولى عل الكونغو التي تحتل المركز الثاني مع 3 نقاط.

نيجيريا تبسط سيطرتها على العاشرة

في المجموعة العاشرة، عادت نيجيريا بفوز كبير على ليسوتو 4-2 وفاز منتخب بنين على سيراليون بهدف نظيف.

تقدمت ليسوتو بهدف لماسوابي نكوتو (11)، لكن الرد النيجيري كان عنيفاً بتسجيلها رباعية عن طريق مهاجم إيفرتون أليكس إيوبي (26) وصامويل شوكويزي (38) وفيكتور أوسيمهن (75 و85) قبل أن ترد ليسوتو بهدف للمدافع النيجيري شيدوزي أواتزييم (90 خطأ في مرماه).

والفوز هو الثاني لنيجيريا بعد الأول على بنين في الجولة الأولى التي تغلبت في هذه الجولة على سييراليون 3-صفر.

رفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، حيث تغلب في الجولة الأولى على منتخب بنين 2-1، وحصد منتخب بنين أول 3 نقاط له في التصفيات وقفز للمركز الثاني، فيما توقف رصيد سيراليون وليسوتو عند نقطة واحدة.

الكاميرون في صدارة السادسة

انتزع منتخب الكاميرون فوزاً صعباً من مضيفه رواندا بهدف نظيف.

واحتاجت الكاميرون إلى هدف من نيكولا نغامالو في الدقيقة 71 لتخرج بفوز صعب على راوندا المتواضعة ضمن المجموعة السادسة.

ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، وظل منتخب رواندا بلا نقاط في قاع الترتيب.

مالي وغينيا في مقدمة المجموعة الأولى

لحساب المجموعة الأولى، فاز منتخب غينيا على ضيفه منتخب ناميبيا 2-صفر بثنائية نظيفة، وتفوق المنتخب المالي على مضيفه منتخب تشاد بالنتيجة ذاتها.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بالتساوي مع منتخب غينيا، وتوقف رصيد منتخب ناميبيا عند ثلاث نقاط، فيما يظل منتخب تشاد بلا نقاط في قاع الترتيب.

أوغندا وبوركينا فاسو تتقاسمان صدارة الثانية

تقاسم منتخبا أوغندا وبوركينا فاسو صدارة المجموعة الثانية بالتصفيات بفوز الأول على ضيفه منتخب مالاوي 2-صفر والثاني على مضيفه جنوب السودان بنفس النتيجة.

على ملعب مانديلا الوطني، فاز منتخب أوغندا على ضيفه منتخب مالاوي بهدفين نظيفين سجلهما إيمانويل أوكوي وفهد بايو في الدقيقتين 29 و.68

وعلى ملعب الخرطوم، فاز منتخب بوركينا فاسو على مضيفه منتخب جنوب السودان بهدفين نظيفين سجلهما أريستيد بانسي في الدقيقتين 20 و.40

ورفع منتخبا أوغندا وبوركينا فاسو رصيدهما إلى أربع نقاط ليتقاسما صدارة المجموعة، فيما جاء منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وظل منتخب جنوب السودان بلا نقاط في قاع الترتيب.