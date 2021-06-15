تصفيات أمم إفريقيا: سيراليون تكمل عقد المتأهلين إلى النهائيات

وسجل الهدف الوحيد كي كامارا من ركلة جزاء في الدقيقة 19.

ورفع المنتخب السيراليوني رصيده إلى 7 في المركز الثاني بفارق المواجهات عن بنين، فيما تتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 14 نقطة، وليسوتو رابعة بثلاث نقاط.

وكانت المباراة مبرمجة أصلا في 30 أذار/مارس الماضي، إلا أنها أرجأت بسبب إصابة عدد من لاعبي "السناجب" بفيروس كورونا بحسب ما أعلن الاتحاد السيراليوني. وفوجئ المنتخب البنيني بطلب نظيره المضيف تأجيل المباراة حينها بداعي وجود ست حالات إيجابية بالفيروس بحسب ما أعلن مسؤولي الصحة في سيراليون.

وتواصل المسلسل مجددا حيث كانت المباراة مقررة أمس حيث تكررت الأحداث المرتبطة بإجراءات "كوفيد 19" أمس الإثنين، حيث أبلغ مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نظرائهم في سيراليون خلال الإحماء بأن 6 لاعبين وفردين من الطاقم الفني جاءت نتيجتهم إيجابية لفيروس كورونا.

وشكك الاتحاد السيراليوني في نتائج الفحوص التي قدمها مسؤول الأمن في الاتحاد الإفريقي، وطالبت بإعادة اختبار اللاعبين ونقل المباراة إلى اليوم الثلاثاء.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى 24، وهي: مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو ومالاوي (الثانية)، غانا والسودان (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، المغرب وموريتانيا (الخامسة)، الكاميرون المضيفة والرأس الأخضر (السادسة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال وغينيا بيساو (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة)، كوت ديفوار وإثيوبيا (الحادية عشرة) ونيجيريا وسييراليون (الثانية عشرة).