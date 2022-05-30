تشيلسي يعلن اكتمال عملية بيع النادي



ووافقت مجموعة بوهلي على شراء تشيلسي من الروسي رومان أبراموفيتش مقابل 4.25 مليون جنيه إسترليني (5.3 مليون دولار) في السابع من أيار/مايو وحسمت عملية البيع رسمياً الإثنين.

وقال بوهلي لموقع تشيلسي: "يُشرِفُنا أن نصبح الأوصياء الجدد لنادي تشيلسي لكرة القدم. نحن ملتزمون، 100 بالمئة، كل دقيقة من كل مباراة".

وباتمام الاستحواذ بشكل رسمي، أُسدل الستار على 19 عاماً من حقبة أبراموفيتش الذي توّج معه النادي اللندني بكافة الألقاب الممكنة.

وكانت الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنكليزي "بريميرليغ" قد منحتا الضوء الأخضر لعملية الاستحواذ.

وتمّ طرح تشيلسي للبيع مطلع آذار/مارس الماضي، قبل أيام من تعرض مالكه أبراموفيتش لعقوبات من الحكومة البريطانية، لكن البيع استغرق وقتاً طويلاً بسبب مخاوف الحكومة من إمكانية دخول ربح من العملية الى خزينة أبراموفيتش.

وكانت هناك مخاوف من انهيار عملية الاستحواذ بسبب الديون البالغة 1.5 مليار جنيه إسترليني المستحقة على الشركة الأم لتشيلسي، "فوردستام ليميتد"، لصالح "كامبرلي انترناشونال إينفستمنتس"، وهي شركة مقرّها جيرسي يشتبه بأنها على صلات بأبراموفيتش.